Месси высказался после хет-трика. Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после матча с Алжиром (3:0), где он оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе.

«Да, я плакал после первого гола… но это было нечто совершенно не связанное с футболом.

У меня были трудные дни, но я благодарен всей делегации и моим товарищам по команде, потому что они всегда были рядом со мной и придавали мне сил», — сказал Месси.

38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.