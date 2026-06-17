«Это моя страсть с самого детства». Месси — после исторического хет-трика на ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. В этой встрече Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

«Я обожаю играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на поле на все сто», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В следующем матче Аргентина сыграет с Австрией 22 июня. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.