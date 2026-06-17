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«Это моя страсть с самого детства». Месси — после исторического хет-трика на ЧМ-2026

«Это моя страсть с самого детства». Месси — после исторического хет-трика на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после матча группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. В этой встрече Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Я обожаю играть в футбол. Это моя страсть с самого детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на поле на все сто», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В следующем матче Аргентина сыграет с Австрией 22 июня. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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