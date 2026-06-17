Австрия — Иордания: Романо Шмид открыл счёт в матче

В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Австрия и Иордания. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуиживает бригада арбитров во главе с Дахане Бейдамом (Мавритания). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Романо Шмид получил передачу от Ксавера Шлагера и точно пробил от радиуса чужой штрафной. Счёт в матче в матче открыт — австрийцы ведут 1:0.

Следующий матч сборная Австрии проведёт с Аргентиной 22 июня. Национальная команда Иордании сыграет с Алжиром 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.