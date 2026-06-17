Месси признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 против сборной Алжира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира‑2026 против команды Алжира. Встреча группы J прошла в Канзас‑Сити (США) и завершилась со счётом 3:0.

Месси в данной встрече оформил хет‑трик: форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса).

Теперь восьмикратный обладатель «Золотого мяча» делит лидерство с немцем Мирославом Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира (по 16).

Для 38‑летнего Месси это 200‑й матч за национальную команду и 27‑й на чемпионатах мира. Аргентинец стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Другими соперниками сборной Аргентины в группе J на ЧМ-2026 являются национальные команды Австрии и Иордании. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.