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Месси признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 против сборной Алжира

Месси признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 против сборной Алжира
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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира‑2026 против команды Алжира. Встреча группы J прошла в Канзас‑Сити (США) и завершилась со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Месси в данной встрече оформил хет‑трик: форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса).

Теперь восьмикратный обладатель «Золотого мяча» делит лидерство с немцем Мирославом Клозе по числу забитых мячей на чемпионатах мира (по 16).

Для 38‑летнего Месси это 200‑й матч за национальную команду и 27‑й на чемпионатах мира. Аргентинец стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Другими соперниками сборной Аргентины в группе J на ЧМ-2026 являются национальные команды Австрии и Иордании. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году. ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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