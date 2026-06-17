Холанд двумя словами отреагировал на исторический хет-трик Месси на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался об историческом достижении звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси, который оформил хет-трик в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Алжира. Встреча 1-го тура группы J завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

«Месси — безумец», — написал Холанд в одной из соцсетей, прикрепив эмодзи короны.

Отметим, благодаря данному достижению Месси поднялся на первое место в гонке лучших бомбардиров в истории мировых первенств. В его активе теперь 16 мячей. Столько же у немца Мирослава Клозе.

Сам Холанд в минувшем матче с Ираком отметился дублем, а встреча завершилась победой норвежцев со счётом 4:1.