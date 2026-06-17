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Манди прокомментировал матч с Алжиром. Месси атаковал игрока, но даже не получил жёлтую

Манди прокомментировал матч с Алжиром. Месси атаковал игрока, но даже не получил жёлтую
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Защитник сборной Алжира Айсса Манди прокомментировал игру против сборной Аргентины (0:3). Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Разница в том, что у них есть безжалостный игрок, который почти при каждом удобном случае попадает в сетку ворот. Он, возможно, лучший игрок всех времён. Его эффективность потрясающая, мы это знали. Мы старались не подпускать его к себе, насколько это было возможно, но это не сработало – он был слишком хорош для нас», — сказал Манди.

На 31-й минуте матча Месси сзади ударил шипами по икре Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже жёлтую карточку. ВАР не вмешался.

Затем 38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса).

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня. Национальная команда Алжира сыграет с Иорданией 23 июня.

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