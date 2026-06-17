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В матче ЧМ-2026 Ирак — Норвегия прорвало трубу под полем

В матче ЧМ-2026 Ирак — Норвегия прорвало трубу под полем
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В перерыве матча 1-го группового этапа чемпионата мира 2026 года между национальными командами Ирака и Норвегии, которая проходила в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт», прорвало трубу под полем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

Из центра поля начала фонтаном хлестать вода. Образовалась большая лужа. Сотрудники стадиона оперативно обнаружили поломку и бросились решать проблему. К старту второго тайма лужу удалось ликвидировать. Игроки проблемы не заметили.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча завершилась разгромной победой норвежцев со счётом 4:1. В следующей встрече Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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