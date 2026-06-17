В матче ЧМ-2026 Ирак — Норвегия прорвало трубу под полем

В перерыве матча 1-го группового этапа чемпионата мира 2026 года между национальными командами Ирака и Норвегии, которая проходила в американском Фоксборо на стадионе «Джиллетт», прорвало трубу под полем.

Из центра поля начала фонтаном хлестать вода. Образовалась большая лужа. Сотрудники стадиона оперативно обнаружили поломку и бросились решать проблему. К старту второго тайма лужу удалось ликвидировать. Игроки проблемы не заметили.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча завершилась разгромной победой норвежцев со счётом 4:1. В следующей встрече Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.