Месси провёл 20 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира. Это рекорд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, сыграл в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром (3:0). Матч прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США).

Таким образом, Месси провёл 20 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира, установив тем самым рекорд — нападающий обошёл мексиканца Рафаэля Маркеса (17) и аргентинца Диего Марадону (16).

38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Кроме того, Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.