«Мы знали, что нам будет тяжело». Тренер Аргентины Скалони — о матче с Алжиром на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

«Мы знали, что нам будет тяжело, потому что это команда, которая играет очень хорошо. Они отлично справились, и матч был очень сложным, несмотря на итоговый счёт. Первый матч всегда даётся непросто — он так или иначе оказывает влияние на команду. Неудача в нашей первой игре в Катаре всё ещё оставалась у нас в голове, но этот результат теперь придаёт нам уверенности перед тем, что ждёт нас дальше», — приводит слова Скалони официальный сайт ФИФА.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.