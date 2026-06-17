Гана — Панама: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть

18 июня состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ганы и Панамы. Игра пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 02:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре сборная Ганы встретится с Англией (23 июня), в 3-м туре — с Хорватией (28 июня). Панама во 2-м туре сыграет с Хорватией (24 июня), в 3-м туре — с Англией (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.