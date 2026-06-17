Месси увеличил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси увелилил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира.

Месси вышел в стартовом составе матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром, который прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и завершился со счётом 3:0.

2404 — таково общее количество игровых минут сыгранных аргентинцем на чемпионатах мира. Месси увеличил данный рекордный показатель — рекордсменом по числу сыгранных минут на мировых первенствах он стал в 2022 году, когда обошёл Паоло Мальдини (2216).

38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Кроме того, Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.