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Месси увеличил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира

Месси увеличил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси увелилил рекорд по числу сыгранных минут на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Месси вышел в стартовом составе матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Алжиром, который прошёл на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и завершился со счётом 3:0.

2404 — таково общее количество игровых минут сыгранных аргентинцем на чемпионатах мира. Месси увеличил данный рекордный показатель — рекордсменом по числу сыгранных минут на мировых первенствах он стал в 2022 году, когда обошёл Паоло Мальдини (2216).

38-летний форвард забил голы на 17-й с передачи Родриго де Пауля, 60-й и 76-й минутах (ассист на счету Николаса Гонсалеса). Месси мог оформить покер, однако его мяч на 5-й минуте был отменён из-за положения вне игры.

Кроме того, Месси догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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