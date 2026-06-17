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«Если б в моей команде играл Эрлинг». Холанд высказался о своей игре в дебюте ЧМ

«Если б в моей команде играл Эрлинг». Холанд высказался о своей игре в дебюте ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о своей игре в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирака (4:1). Норвежец оформил дубль. Для него это была дебютная игра на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    

«Думаю, я просто сделал то, чего от меня ожидали. На месте болельщика сборной Норвегии если б я знал, что Эрлинг Холанд играет за мою команду, я бы ожидал, что он выведет команду на чемпионат мира», — приводит слова Холанда harianbasis.co.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня. В третьей игре скандинавский коллектив встретится с Францией 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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