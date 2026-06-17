«Если б в моей команде играл Эрлинг». Холанд высказался о своей игре в дебюте ЧМ

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о своей игре в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирака (4:1). Норвежец оформил дубль. Для него это была дебютная игра на ЧМ.

«Думаю, я просто сделал то, чего от меня ожидали. На месте болельщика сборной Норвегии если б я знал, что Эрлинг Холанд играет за мою команду, я бы ожидал, что он выведет команду на чемпионат мира», — приводит слова Холанда harianbasis.co.

В следующем матче Норвегия сыграет с Сенегалом 23 июня. В третьей игре скандинавский коллектив встретится с Францией 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.