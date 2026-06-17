Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, покорив достижение Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, оформив хет-трик в матче группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Как сообщает Opta Analyst, 38-летний Месси — самый возрастной автор хет-трика в истории чемпионатов мира. Он побил рекорд, принадлежавший звёздному португальцу Криштиану Роналду, который в возрасте 33-х лет отметился тремя мячами в ворота Испании (3:3) на мировом первенстве в России в 2018 году.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.