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Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, покорив достижение Роналду

Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, покорив достижение Роналду
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, оформив хет-трик в матче группы J мирового первенства 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Как сообщает Opta Analyst, 38-летний Месси — самый возрастной автор хет-трика в истории чемпионатов мира. Он побил рекорд, принадлежавший звёздному португальцу Криштиану Роналду, который в возрасте 33-х лет отметился тремя мячами в ворота Испании (3:3) на мировом первенстве в России в 2018 году.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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