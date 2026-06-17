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17 июня главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, баскетбол, UFC, теннис, фехтование

Месси оформил хет-трик на ЧМ-2026, Франция обыграла Сенегал. Главное к утру
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Хет-трик нападающего Лионеля Месси помог сборной Аргентине разгромить сборную Алжира на ЧМ-2026 и повторить рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам на мировых первенствах, Франция одолела Сенегал — нападающий Килианн Мбаппе оформил дубль, форвард Эрлинг Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак, также оформив дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Месси помог Аргентине с разгромной победы над Алжиром стартовать на ЧМ-2026.
  2. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе.
  3. Франция одолела Сенегал в матче ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль.
  4. Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак в матче ЧМ-2026, оформив дубль.
  5. 38-летний Лионель Месси — автор первого хет-трика и лидер бомбардирской гонки ЧМ-2026.
  6. Топурия опустился на три строчки в рейтинге P4P, Перейра — покинул топ-5, Ян — в топ-3.
  7. О'Мэлли вытеснил Нурмагомедова из топ-2 в легчайшем весе, Хокит стал 4-м в тяжёлом весе.
  8. Серена Уильямс не смогла выйти во второй круг парного «пятисотника» в Берлине.
  9. Яна Егорян выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию.
  10. БК «Пари НН» приостанавливает деятельность главной команды и не будет выступать в ЕЛ.
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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