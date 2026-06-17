Месси оформил хет-трик на ЧМ-2026, Франция обыграла Сенегал. Главное к утру

Хет-трик нападающего Лионеля Месси помог сборной Аргентине разгромить сборную Алжира на ЧМ-2026 и повторить рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам на мировых первенствах, Франция одолела Сенегал — нападающий Килианн Мбаппе оформил дубль, форвард Эрлинг Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак, также оформив дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».