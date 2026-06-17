Месси оформил хет-трик на ЧМ-2026, Франция обыграла Сенегал. Главное к утру
Хет-трик нападающего Лионеля Месси помог сборной Аргентине разгромить сборную Алжира на ЧМ-2026 и повторить рекорд Мирослава Клозе по забитым мячам на мировых первенствах, Франция одолела Сенегал — нападающий Килианн Мбаппе оформил дубль, форвард Эрлинг Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак, также оформив дубль. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Месси помог Аргентине с разгромной победы над Алжиром стартовать на ЧМ-2026.
- Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе.
- Франция одолела Сенегал в матче ЧМ-2026, Мбаппе оформил дубль.
- Холанд помог сборной Норвегии разгромить Ирак в матче ЧМ-2026, оформив дубль.
- 38-летний Лионель Месси — автор первого хет-трика и лидер бомбардирской гонки ЧМ-2026.
- Топурия опустился на три строчки в рейтинге P4P, Перейра — покинул топ-5, Ян — в топ-3.
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