Лионель Месси повторил редчайшее достижение Криштиану Роналду на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил достижение португальского форварда Криштиану Роналду, оформив хет-трик в матче группы J чемпионата мира 2026 года с национальной командой Алжира, которая завершилась разгромной победой со счётом 3:0. Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Как сообщает OptaJose, Месси стал вторым игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира, после Роналду. Напомним, аргентинец отличался голами на мировых первенствах в 2006, 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. Криштиану забивал на турнирах в 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 годах.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.