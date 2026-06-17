Тренер сборной Аргентины Скалони: у меня просто нет слов, чтобы описать Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре Месси в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

«У меня просто нет слов, чтобы описать Месси. Уже 20 лет он приучает нас видеть такие вещи, и он вдохновляет каждого, кто смотрит на его игру. Мы будем двигаться от матча к матчу. Команда довольна; мы дали игровое время многим футболистам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч, чтобы в третьей игре группового этапа могли сыграть все», — приводит слова Скалони официальный сайт ФИФА.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля