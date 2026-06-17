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Тренер сборной Аргентины Скалони: у меня просто нет слов, чтобы описать Месси

Тренер сборной Аргентины Скалони: у меня просто нет слов, чтобы описать Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре Месси в матче с Алжиром (3:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«У меня просто нет слов, чтобы описать Месси. Уже 20 лет он приучает нас видеть такие вещи, и он вдохновляет каждого, кто смотрит на его игру. Мы будем двигаться от матча к матчу. Команда довольна; мы дали игровое время многим футболистам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч, чтобы в третьей игре группового этапа могли сыграть все», — приводит слова Скалони официальный сайт ФИФА.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля

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