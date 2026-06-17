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Месси прокомментировал свой исторический рекорд по голам на чемпионатах мира

Месси прокомментировал свой исторический рекорд по голам на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём историческом достижении после хет-трика в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Алжира. Встреча 1-го тура группы J завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

«Честно говоря, для меня большая честь быть в этом списке, но, в конце концов, это остаётся просто статистикой. Это просто статистика. Это просто цифра, которая мало о чём говорит. Я доволен всем, чего достиг. По правде говоря, всё, чем я сейчас живу, — это подарок судьбы. По милости Божьей я достиг всего на индивидуальном и коллективном уровнях, и теперь я живу на другом этапе и наслаждаюсь этим. Я просто наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Месси The Touchline в соцсети X.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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