Месси прокомментировал свой исторический рекорд по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём историческом достижении после хет-трика в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Алжира. Встреча 1-го тура группы J завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

«Честно говоря, для меня большая честь быть в этом списке, но, в конце концов, это остаётся просто статистикой. Это просто статистика. Это просто цифра, которая мало о чём говорит. Я доволен всем, чего достиг. По правде говоря, всё, чем я сейчас живу, — это подарок судьбы. По милости Божьей я достиг всего на индивидуальном и коллективном уровнях, и теперь я живу на другом этапе и наслаждаюсь этим. Я просто наслаждаюсь каждым моментом», — приводит слова Месси The Touchline в соцсети X.

Отметим, в завершившемся матче Месси повторил рекорд Мирослава Клозе на чемпионатах мира по голам. Следующий матч сборная Аргентины проведёт с Австрией 22 июня.