«С таким составом выиграть мундиаль невозможно». Григорян — о сборной Бразилии

Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

«Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно», — сказал Григорян в эфире программы «Матч ТВ».

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В следующих турах группового этапа турнира Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.