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«С таким составом выиграть мундиаль невозможно». Григорян — о сборной Бразилии

«С таким составом выиграть мундиаль невозможно». Григорян — о сборной Бразилии
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Российский тренер Александр Григорян высказался о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира, то мы будем говорить, что Карло Анчелотти — самый гениальный тренер в истории. С таким составом выиграть мундиаль невозможно», — сказал Григорян в эфире программы «Матч ТВ».

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В следующих турах группового этапа турнира Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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