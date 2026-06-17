«Не хочет забивать в товарищеских матчах». Дешам — о дубле Мбаппе в игре ЧМ с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем «трёхцветных» Килиане Мбаппе после победы своей команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда была сильнее Сенегала со счётом 3:1, а футболист забил два гола.

«В любом случае, он сказал мне, что не хочет забивать в товарищеских матчах. Он предпочитает забивать на чемпионате мира, потому что это имеет большее значение», — приводит слова Дешама BeFootball.

После голов в матче с Сенегалом Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 58 голов в 99 играх.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).