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«Не хочет забивать в товарищеских матчах». Дешам — о дубле Мбаппе в игре ЧМ с Сенегалом

«Не хочет забивать в товарищеских матчах». Дешам — о дубле Мбаппе в игре ЧМ с Сенегалом
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем «трёхцветных» Килиане Мбаппе после победы своей команды в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда была сильнее Сенегала со счётом 3:1, а футболист забил два гола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«В любом случае, он сказал мне, что не хочет забивать в товарищеских матчах. Он предпочитает забивать на чемпионате мира, потому что это имеет большее значение», — приводит слова Дешама BeFootball.

После голов в матче с Сенегалом Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 58 голов в 99 играх.

Во 2-м туре группы I французская национальная команда встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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