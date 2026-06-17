«Атлетико» и «Арсенал» заключили сделку о переходах Альвареса и Дьёкереша — El Chiringuito

Лондонский «Арсенал» заключил сделку с мадридским «Атлетико» о переходе аргентинского нападающего Хулиана Альвареса. Об этом сообщает El Chiringuito TV в соцсети X.

По информации источника, стоимость трансфера составит € 50 млн. Также в сделку должен войти шведский нападающий «канониров» Виктор Дьёкереш, который должен отправиться в мадридский клуб. Отмечается, что генеральный директор «Атлетико» Хиль Марин позвонил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте и лично сообщил, что аргентинский форвард не будет продан сине-гранатовым.

Альваресу 26 лет. В минувшем клубном сезоне аргентинский форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 100 млн.