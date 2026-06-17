Австрия не без труда обыграла Иорданию на ЧМ-2026

В ночь с 16 на 17 июня завершился матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборной Австрии и национальной командой Иордании. Встреча закончилась победой австрийской сборной со счётом 3:1.

Австрийцы открыли счёт на 20-й минуте, голом отметился Романо Шмид. Али Олван на 50-й минуте сделал результат ничейным. А победный гол на счету иорданского футболиста Язана Аль-Араба, который направил мяч в свои ворота. Точку в матче поставил Марко Арнаутович, реализовав пенальти.

Следующий матч сборная Австрии проведёт с Аргентиной 22 июня. Национальная команда Иордании сыграет с Алжиром 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.