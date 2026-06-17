Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года

В ночь с 16 на 17 июня в группах I и J прошли матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года:

Франция — Сенегал — 3:1;

Ирак — Норвегия — 1:4;

Аргентина — Алжир — 3:0;

Австрия — Иордания — 3:1.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.