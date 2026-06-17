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Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 17 июня 2026

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года
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В ночь с 16 на 17 июня в группах I и J прошли матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года:

Франция — Сенегал — 3:1;
Ирак — Норвегия — 1:4;
Аргентина — Алжир — 3:0;
Австрия — Иордания — 3:1.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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