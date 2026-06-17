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Гонка бомбардиров на чемпионате мира по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Франция обыграла Сенегал со счётом 3:1, Ирак уступил Норвегии 1:4, Аргентина разгромила Алжир 3:0, а Иордания проиграла Австрии 1:3.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29'     1:1 Хуссейн – 39'     1:2 Холанд – 43'     1:3 Эстигор – 76'     1:4 Хуссейн – 90+6'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Иордания
1:0 Шмид – 20'     1:1 Олван – 50'     2:1 Аль-Араб – 76'     3:1 Марко Арнаутовић – 90+12'    

На данный момент в гонке бомбардиров есть один лидер — нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола. На счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, а также форвардов Норвегии и Франции Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе по два забитых мяча.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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