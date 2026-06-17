Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 17 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Франция обыграла Сенегал со счётом 3:1, Ирак уступил Норвегии 1:4, Аргентина разгромила Алжир 3:0, а Иордания проиграла Австрии 1:3.

На данный момент в гонке бомбардиров есть один лидер — нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил три гола. На счету форварда сборной США Фоларина Балогуна, атакующего полузащитника сборной Германии Кая Хаверца, хавбека сборной Швеции Ясина Аяри, нападающего Новой Зеландии Элайджи Джаста, а также форвардов Норвегии и Франции Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе по два забитых мяча.

Полная таблица гонки бомбардиров ЧМ-2026.