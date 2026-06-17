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Австрия — Иордания: Арнаутович с пенальти увеличил разницу в счёте

Австрия — Иордания: Арнаутович с пенальти увеличил разницу в счёте
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В эти минуты проходит матч группы J чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Австрии и Иордании. Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Дахане Бейдамом (Мавритания). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Окончен
3 : 1
Иордания
1:0 Шмид – 20'     1:1 Олван – 50'     2:1 Аль-Араб – 76'     3:1 Марко Арнаутовић – 90+12'    

Марко Арнаутович поставил точку в матче, реализовав пенальти.

Следующий матч сборная Австрии проведёт с Аргентиной 22 июня. Национальная команда Иордании сыграет с Алжиром 23 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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