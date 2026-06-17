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Арбитр Федотов высказался о не назначенном на Мбаппе пенальти в матче Франции на ЧМ-2026

Арбитр Федотов высказался о не назначенном на Мбаппе пенальти в матче Франции на ЧМ-2026
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Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о не назначенном на нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе пенальти в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между французами и национальной командой Сенегала. Встреча завершилась победой Франции со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Сенегал
1:0 Мбаппе – 66'     2:0 Баркола – 82'     2:1 Мбайе – 90+5'     3:1 Мбаппе – 90+6'    

«Мане подкатился под Мбаппе, но арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота Франции даже после просмотра повтора. Это ошибка. В мяч Мане не играл, Мбаппе сам не заваливался, бежал естественно. Правильное решение — 11-метровый в ворота Сенегала и жёлтая карточка Мане за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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