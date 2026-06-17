Арбитр Федотов высказался о не назначенном на Мбаппе пенальти в матче Франции на ЧМ-2026

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о не назначенном на нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе пенальти в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу между французами и национальной командой Сенегала. Встреча завершилась победой Франции со счётом 3:1.

«Мане подкатился под Мбаппе, но арбитр не назначил 11-метровый удар в ворота Франции даже после просмотра повтора. Это ошибка. В мяч Мане не играл, Мбаппе сам не заваливался, бежал естественно. Правильное решение — 11-метровый в ворота Сенегала и жёлтая карточка Мане за срыв перспективной атаки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.