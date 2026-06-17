Португалия — ДР Конго: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 началась

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Также матч можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре — с Узбекистаном (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.