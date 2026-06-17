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«Наша мечта — стать чемпионами мира». Бруну Фернандеш о ЧМ-2026

«Наша мечта — стать чемпионами мира». Бруну Фернандеш о ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мыслями о чемпионате мира по футболу – 2026. По его мнению, несмотря на то, что Португалия еще ни разу не выигрывала этот турнир, в этом году у команды есть все шансы.

«Наша мечта — стать чемпионами мира. Главное — сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы изменить тот факт, что Португалия никогда не выигрывала этот трофей, и стать командой, которая принесет заветный Кубок мира домой», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА.

Первый матч сборной Португалии на ЧМ-2026 состоится 17 июня. Команда встретится с ДР Конго в Хьюстоне. Во 2-м туре группы K португальская национальная команда сыграет с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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