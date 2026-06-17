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Клозе отреагировал на то, что Месси повторил его рекорд по голам на чемпионатах мира

Клозе отреагировал на то, что Месси повторил его рекорд по голам на чемпионатах мира
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Немецкий экс-футболист Мирослав Клозе отреагировал на новость о том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил его рекорд по голам на чемпионатах мира. Накануне аргентинец оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0). Теперь на его счету 16 голов — именно эта цифра долгие годы являлась рекордом и принадлежала Клозе.

«Я ничего не имею против того, что Месси догнал меня по голам. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. И я был бы рад, если бы Месси это сделал. Я всегда был большим поклонником Месси: он гений», — приводит слова Мирослава Клозе Ole

Далее в рейтинге располагаются известный бразильский форвард Роналдо (15), легендарный немец Герд Мюллер и действующий нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе. У немца и француза по 14 мячей.

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