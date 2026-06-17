Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Ирана: Иран — самая угнетённая команда в истории международных турниров

Тренер сборной Ирана: Иран — самая угнетённая команда в истории международных турниров
Амир Галенои
Комментарии

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии (2:2) заявил, что его команда столкнулась с серьёзными логистическими трудностями из-за ограничений, наложенных властями США.

«Всё это катастрофа. Наши планы были нарушены: мы должны были прибыть в Лос-Анджелес за две ночи до матча, но нам запретили. Мы планировали остаться здесь после игры, восстановиться и уехать завтра — снова отказ. Я хочу сказать, что сборная Ирана, возможно, самая угнетённая команда в истории международных турниров. Президент федерации не приехал — ему не дали визу. Менеджер команды не приехал. Медиа-офицер не приехал. На скамейке подготовкой к матчу занимался тренер — мне приходилось выполнять чужие обязанности», — приводит слова Галенои RMC.

Иранцы вынуждены базироваться в мексиканской Тихуане и прибывать на матчи в США непосредственно перед игрой. После встречи с Новой Зеландией команда сразу вернулась в Мексику. Нападающий Мехди Тареми назвал ситуацию стрессовой для игроков и выразил сожаление, что ФИФА не оказала команде достаточной поддержки. При этом он поблагодарил иранскую диаспору в Лос-Анджелесе за поддержку. Следующий матч иранцы проведут 21 июня против Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Инфантино предложил себя сборной Ирана в роли нападающего на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android