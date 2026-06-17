Тренер сборной Ирана: Иран — самая угнетённая команда в истории международных турниров

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии (2:2) заявил, что его команда столкнулась с серьёзными логистическими трудностями из-за ограничений, наложенных властями США.

«Всё это катастрофа. Наши планы были нарушены: мы должны были прибыть в Лос-Анджелес за две ночи до матча, но нам запретили. Мы планировали остаться здесь после игры, восстановиться и уехать завтра — снова отказ. Я хочу сказать, что сборная Ирана, возможно, самая угнетённая команда в истории международных турниров. Президент федерации не приехал — ему не дали визу. Менеджер команды не приехал. Медиа-офицер не приехал. На скамейке подготовкой к матчу занимался тренер — мне приходилось выполнять чужие обязанности», — приводит слова Галенои RMC.

Иранцы вынуждены базироваться в мексиканской Тихуане и прибывать на матчи в США непосредственно перед игрой. После встречи с Новой Зеландией команда сразу вернулась в Мексику. Нападающий Мехди Тареми назвал ситуацию стрессовой для игроков и выразил сожаление, что ФИФА не оказала команде достаточной поддержки. При этом он поблагодарил иранскую диаспору в Лос-Анджелесе за поддержку. Следующий матч иранцы проведут 21 июня против Бельгии.