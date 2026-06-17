Месси — первый игрок после Олега Саленко, который забил три гола команде из Африки на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком после российского футболиста Олега Саленко, которому удалось забить от трёх голов в ворота африканской команды в рамках чемпионата мира. Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0), Саленко забить пять голов в ворота сборной Камеруна в 1994 году.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.