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Месси — первый игрок после Олега Саленко, который забил три гола команде из Африки на ЧМ

Месси — первый игрок после Олега Саленко, который забил три гола команде из Африки на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым игроком после российского футболиста Олега Саленко, которому удалось забить от трёх голов в ворота африканской команды в рамках чемпионата мира. Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0), Саленко забить пять голов в ворота сборной Камеруна в 1994 году.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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