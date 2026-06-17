Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главное с ЧМ-2026 на 17 июня: исторические рекорды Месси, флаг России на стадионе в США

Главное с ЧМ-2026 на 17 июня: исторические рекорды Месси, флаг России на стадионе в США
Комментарии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: множество рекордов Лионеля Месси, важное достижение Эрлинга Холанда, секрет появления флага России на стадионе в Нью-Йорке.

Главное с ЧМ-2026 на 17 июня:

  1. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе.
  2. Болельщик из Сибири рассказал, как пронёс флаг России на матч ЧМ-2026 в Нью-Йорке.
  3. Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ. Ему понадобилось 43 минуты.
  4. Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
  5. Лионель Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ-2026
  6. В матче ЧМ-2026 Ирак — Норвегия прорвало трубу под полем, появилось фото.
  7. Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, покорив достижение Роналду.
  8. Арбитр Федотов высказался о не назначенном на Мбаппе пенальти в матче Франции на ЧМ-2026.
  9. Месси повторил достижение среди игроков сборных, покорявшееся лишь двоим в истории футбола.
  10. Тренер Сенегала назвал виновных и причины поражения от Франции на старте ЧМ-2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
Материалы по теме
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Рейтинг
Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android