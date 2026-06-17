Главное с ЧМ-2026 на 17 июня: исторические рекорды Месси, флаг России на стадионе в США

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: множество рекордов Лионеля Месси, важное достижение Эрлинга Холанда, секрет появления флага России на стадионе в Нью-Йорке.

Главное с ЧМ-2026 на 17 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.