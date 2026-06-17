Главное с ЧМ-2026 на 17 июня: исторические рекорды Месси, флаг России на стадионе в США
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: множество рекордов Лионеля Месси, важное достижение Эрлинга Холанда, секрет появления флага России на стадионе в Нью-Йорке.
Главное с ЧМ-2026 на 17 июня:
- Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, повторив рекорд Мирослава Клозе.
- Болельщик из Сибири рассказал, как пронёс флаг России на матч ЧМ-2026 в Нью-Йорке.
- Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в истории ЧМ. Ему понадобилось 43 минуты.
- Лионель Месси стал первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах мира.
- Лионель Месси объяснил, почему заплакал после первого гола на ЧМ-2026
- В матче ЧМ-2026 Ирак — Норвегия прорвало трубу под полем, появилось фото.
- Месси установил ветеранский рекорд чемпионатов мира, покорив достижение Роналду.
- Арбитр Федотов высказался о не назначенном на Мбаппе пенальти в матче Франции на ЧМ-2026.
- Месси повторил достижение среди игроков сборных, покорявшееся лишь двоим в истории футбола.
- Тренер Сенегала назвал виновных и причины поражения от Франции на старте ЧМ-2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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