«Мы всегда можем у него чему-то научиться». Фернандеш о влиянии Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш рассказал о влиянии Криштиану Роналду на молодых игроков национальной команды.

«Для нас огромная честь иметь Криштиану в качестве соотечественника, товарища по команде и игрока, который может приблизить нас к победе на чемпионате мира. Думаю, мы всегда можем у него чему-то научиться. У него есть победный менталитет, он никогда не довольствуется достигнутым и всегда стремится к большему. Все эти качества мы переняли у него за время его карьеры» — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА.

Первый матч сборной Португалии на ЧМ-2026 состоится 17 июня. Команда встретится с ДР Конго в Хьюстоне.