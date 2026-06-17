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Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 началась

Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 началась
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Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Встречу также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
2-й тайм
3 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'    

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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