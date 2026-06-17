Англия — Хорватия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 началась

Сегодня, 17 июня, состоится матч 1-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Встречу также можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Во 2-м туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой (23 июня), в 3-м туре — с Панамой (28 июня). Хорватия во 2-м туре сыграет с Панамой (24 июня), в 3-м туре — с Ганой (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.