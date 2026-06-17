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Холанд не считает себя лучшим форвардом мира: Кейн и Мбаппе забили больше

Холанд не считает себя лучшим форвардом мира: Кейн и Мбаппе забили больше
Эрлинг Холанд
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим форвардом мира. Футболист заявил, что находится в числе сильнейших, но статистически в текущем сезоне уступает Харри Кейну и Килиану Мбаппе.

«Я бы сказал, что я где-то на вершине. Но по цифрам — нет, я не лучший. Думаю, Харри Кейн и Килиан Мбаппе забили больше меня, и это реальность», — приводит цитату Холанда ESPN.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. В минувшем сезоне он забил 41 гол в 56 матчах, и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Кейн в составе «Баварии» отличился 64 раза, Мбаппе за «Реал» набрал 43 гола. Сборная Норвегии стартовала на чемпионате мира 2026 года 17 июня матчем против Ирака (4:1) в группе I. Следующий матч норвежские футболисты проведут с командой Сенегала 23 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
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