«Месси должны были удалять, 100%». Морено — о фоле нападающего в матче ЧМ-2026 с Алжиром

Бывший венесуэльский нападающий Алехандро Морено считает, что форварда сборной Аргентины Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). В первом тайме Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк не показал аргентинцу даже желтой карточки.

«Это 100% красная карточка для Месси. Её следовало показать. Я скажу вам, что ещё вызывает вопросы. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Если видишь момент в прямом эфире, сразу кажется, что это нарушение, потом смотришь повтор – да, это нарушение, и его стоит изучить. Почему Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Это должна была быть красная для Лионеля Месси. Как бы я ни любил Месси, это был грубый, плохой контакт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа – за это следует удалять», — приводит слова Морено ESPN FC в социальной сети X.