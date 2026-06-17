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Месси установил рекорд по голам дальними ударами на чемпионатах мира

Месси установил рекорд по голам дальними ударами на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов из-за пределов штрафной на ЧМ, установив рекорд по голам дальними ударами, сообщает Opta.

Месси оформил хет-трик в матче 1-го тура ЧМ-2026 с Алжиром (3:0). Футболист открыл счёт на 17-й минуте с передачи Де Пауля, забив гол ударом из-за пределов штрафной площади. Это его пятый такой гол из 16 забитых мячей на чемпионатах мира.

Теперь аргентинец делит лидерство с полузащитником сборной Бразилии Ривелино по общему числу мячей из-за пределов штрафной на ЧМ с 1966 года.

Следующий матч сборной Аргентины состоится 22 июня. Команда сыграет с Австрией в Далласе.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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