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ФИФА обязала Мусиалу заклеить логотип наушников перед матчем с Кюрасао

ФИФА обязала Мусиалу заклеить логотип наушников перед матчем с Кюрасао
Мусиала в наушниках с заклеенным логотипом
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кюрасао (7:1) выполнил требование ФИФА и скрыл логотип своих наушников Beats by Dre, сообщает BILD.

На официальных мероприятиях турнира запрещено демонстрировать бренды, не являющиеся спонсорами чемпионата мира. Beats by Dre не входит в число официальных спонсоров ФИФА, поэтому Мусиала, у которого подписан личный контракт с производителем наушников, заклеил логотип полоской ленты.

Аналогичные меры применялись к игрокам и на предыдущих турнирах. На чемпионате Европы 2020 года футболистов просили убирать со столов бутылки с газировкой, если бренд не был спонсором турнира.

Сборная Германии занимает первое место в группе E. Следующую игру немцы проведут 20 июня со сборной Кот-д'Ивуара.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
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