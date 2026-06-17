ФИФА обязала Мусиалу заклеить логотип наушников перед матчем с Кюрасао

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кюрасао (7:1) выполнил требование ФИФА и скрыл логотип своих наушников Beats by Dre, сообщает BILD.

На официальных мероприятиях турнира запрещено демонстрировать бренды, не являющиеся спонсорами чемпионата мира. Beats by Dre не входит в число официальных спонсоров ФИФА, поэтому Мусиала, у которого подписан личный контракт с производителем наушников, заклеил логотип полоской ленты.

Аналогичные меры применялись к игрокам и на предыдущих турнирах. На чемпионате Европы 2020 года футболистов просили убирать со столов бутылки с газировкой, если бренд не был спонсором турнира.

Сборная Германии занимает первое место в группе E. Следующую игру немцы проведут 20 июня со сборной Кот-д'Ивуара.