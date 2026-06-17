Тренер сборной Норвегии предоставил команде два выходных

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен заявил, что решил предоставить команде выходные после победы в матче с Ираком на чемпионате мира ‑ 2026 (4:1).

«Игрокам будет полезно не видеть меня следующие два дня. Сейчас необходимо взять паузу. Всё было очень напряжённо, все чувствовали, что это важное событие и сложный турнир. Я думаю, что возможность расслабиться, отдохнуть душой и телом, увидеть свою семью очень им поможет», — приводит слова Сольбаккена Reuters.

Следующий матч сборной Норвегии состоится 22 июня. Команда сыграет со сборной Сенегала в Нью‑Джерси. Затем норвежская национальная команда встретится с Францией (26 июня).