Тренер сборной Норвегии предоставил команде два выходных
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Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен заявил, что решил предоставить команде выходные после победы в матче с Ираком на чемпионате мира ‑ 2026 (4:1).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Окончен
1 : 4
Норвегия
0:1 Холанд – 29' 1:1 Хуссейн – 39' 1:2 Холанд – 43' 1:3 Эстигор – 76' 1:4 Хуссейн – 90+6'
«Игрокам будет полезно не видеть меня следующие два дня. Сейчас необходимо взять паузу. Всё было очень напряжённо, все чувствовали, что это важное событие и сложный турнир. Я думаю, что возможность расслабиться, отдохнуть душой и телом, увидеть свою семью очень им поможет», — приводит слова Сольбаккена Reuters.
Следующий матч сборной Норвегии состоится 22 июня. Команда сыграет со сборной Сенегала в Нью‑Джерси. Затем норвежская национальная команда встретится с Францией (26 июня).
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