Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде по количеству голов в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём рекорде в составе национальной команды. В матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 с Сенегалом, в котором французы одержали победу 3:1, Мбаппе оформил дубль. Для Килиана это были 57-й и 58-й голы в 99-м матче за сборную. Предыдущий рекордсмен — Оливье Жиру — забил 57 мячей в 137 играх.

«Я очень доволен, но у меня будет время подумать о таких вещах попозже, когда завершу карьеру. Сейчас я здесь, и я точно знаю, что я тут делаю и зачем», — приводит слова Мбаппе Actu Foot в социальной сети X.

Отметим, что Килиан Мбаппе в составе сборной Франции выигрывал ЧМ-2018.