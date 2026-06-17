«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя в его день рождения

Московский «Спартак» опубликовал пост в память об Илье Цымбаларе. Сегодня, 17 июня 2026 года, легендарному экс-футболисту красно-белых могло бы исполниться 57 лет. Цымбаларь ушёл из жизни в декабре 2013 года.

«Сегодня Илье Цымбаларю могло исполниться 57 лет. Любимец болельщиков, который навсегда останется в наших сердцах. 204 матча, 54 гола, включая тот самый легендарный штрафной «Реалу». Илья Владимирович шесть раз выиграл чемпионат страны и два раза Кубок. Вечная память легенде красно-белых.

Илья Цымбаларь родился в Одессе. С семилетнего возраста он стал заниматься в футбольной школе «Черноморца». Цвета «Спартака» полузащитник защищал на протяжении шести лет (с 1993 по 1999 год). За свою карьеру Цымбаларь также выступал за одесское «Динамо», одесский СКА, московский «Локомотив» и «Анжи». Илья закончил с профессиональным футболом в 2002 году.

В 1992 году Цымбаларь выступал за сборную Украины, однако затем с 1994-го по 1999-й защищал цвета сборной России».