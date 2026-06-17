Кулибали высказался о запрете на въезд сенегальских болельщиков

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали после поражения от Франции (1:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года выразил непонимание ограничений на въезд сенегальских болельщиков в США. Федерация футбола Сенегала смогла обеспечить присутствие только ближайших родственников игроков.

«Федерация сделала всё, чтобы наши родители и близкие были с нами. Но это правда, что некоторые болельщики не смогли прилететь в Америку. Я думаю, что у каждой команды должны быть свои люди, и я не понимаю, почему у африканцев их нет. Я не хочу говорить о политике, я хочу говорить о футболе и наслаждаться им. Футбол для всех. Я просто хочу это сказать и надеюсь, что ситуация нормализуется. Но самое важное — мы играем для наших людей», — цитирует Кулибали The Athletic.

В декабре 2025 года администрация президента США Дональда Трампа подписала указ, частично запрещающий въезд гражданам Сенегала, Кот-д'Ивуара, Ирана и Гаити — стран, чьи сборные участвуют в чемпионате мира. Ограничения распространяются на туристические и деловые поездки. Для спортсменов, персонала и ближайших родственников сделаны исключения, однако болельщики под них не попали. Сборную Сенегала на стадионе в Нью-Джерси поддерживали в основном представители местной диаспоры. Сенегал выступает в группе I, следующий матч команда проведёт 23 июня с Норвегией.