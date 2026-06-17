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В Узбекистане выпустят памятные монеты в честь участия сборной на ЧМ-2026

В Узбекистане выпустят памятные монеты в честь участия сборной на ЧМ-2026
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В Узбекистане выпустят памятные монеты в честь участия национальной команды на чемпионате мира — 2026. Монеты выйдут ограниченным тиражом 18 июня, в день первой игры группового этапа турнира с Колумбией.

Надпись на лицевой стороне гласит: «Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026». На реверсе изобразили талисман команды — «Белого волка», чей силуэт объединяет 26 игроков.

Фото: РИА Новости

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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