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Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба

Нападающий «Локомотива» Воробьёв прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба
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Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал новости о возможном уходе из стана железнодорожников. Ранее СМИ приписывали ему интерес со стороны московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита».

«Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с «Локомотивом» не общались. Теперь будем разговаривать. Информация об интересе других клубов ко мне — всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нападающий играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В завершившемся сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Ранее Дмитрий выступал за «Оренбург», «Сочи», «Волгарь» и ряд других российских футбольных клубов.

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