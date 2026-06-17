Родриго Де Пауль отметил роль Месси в сборной Аргентины на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль подчеркнул роль Лионеля Месси в сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу — 2026.

«Наличие Лео – это наше преимущество, учитывая то, как он ведёт за собой команду. Он не думает об индивидуальных рекордах, он отдаёт приоритет команде, и для нас это очень важно», — приводит слова Де Пауля пресс‑служба сборной Аргентины.

Напомним, Лионель Месси оформил хет-трик в стартовом матче чемпионата мира — 2026 с Алжиром (3:0). Форвард забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Следующий матч сборной Аргентины состоится 22 июня. Команда сыграет с Австрией в Далласе. Далее аргентинская национальная команда встретится с Иорданией 28 июня.