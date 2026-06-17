Лионель Месси установил ещё один новый рекорд на чемпионате мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором очередного рекорда на чемпионатах мира. Так, он рекордсмен по количеству голов в ворота разных соперников на ЧМ.

Месси за шесть неполных чемпионатов мира забил в ворота 11 национальных команд. Таким образом, он обошёл Криштиану Роналду, Юргена Клинсмана и Мирослава Клозе, на счету которых голы в ворота 10 разных сборных.

Напомним, Месси также догнал экс-форварда национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира — у игрока теперь 16 мячей, это повторение исторического рекорда по забитым мячам в рамках мировых первенств.