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Главный врач «Локомотива» рассказал, есть ли лишний вес у игроков после отпуска

Главный врач «Локомотива» рассказал, есть ли лишний вес у игроков после отпуска
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, есть ли лишний вес у игроков после выхода из отпуска. По словам специалиста, все футболисты прибыли в расположение клуба в хорошей форме. В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир РПЛ.

«Ребята вышли из отпуска в неплохой форме. Силовые и беговые тесты показали, что все делали программу, которую мы давали в отпуске. Ни у кого нет лишнего веса. Сборники выйдут 27 июня — посмотрим, в какой форме будут они. А так, все, кроме Николая Комличенко, будут готовы к сборам и сезону», — передаёт слова Калюжного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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