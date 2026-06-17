Главный врач «Локомотива» ответил на вопрос о сроках восстановления Николая Комличенко

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный ответил на вопрос о сроках восстановления нападающего команды Николая Комличенко. Форвард ранее получил травму колена.

«Стандартный протокол восстановления после операций такого формата — шесть месяцев. Комличенко — очень атлетичный спортсмен, и есть все предпосылки к тому, что этот срок будет короче. Все показатели говорят об опережении срока восстановления», — передаёт слова Калюжного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир РПЛ, чемпионат выиграл санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» занял второе место.