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Сенсация от Испании, блёклая Бразилия и другие матчи ЧМ. Стрим Чемпионата — ЧемпМира#2

Сенсация от Испании, блёклая Бразилия и другие матчи ЧМ. Стрим Чемпионата — ЧемпМира#2
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Чемпионат мира: обсуждаем матчи Бразилии, Германии, Испании и Нидерландов в прямом эфире. Теперь Марокко — это Бразилия? Тренера сборной Туниса уволили после первой игры — впервые в истории мундиаля. Исторический старт Кюрасао со слезами Адвоката. Япония забивает головой. Испания не забивает Кабо-Верде. Мощно?

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ЧМ-26: сенсация от ИСПАНИИ, блёклая БРАЗИЛИЯ. ЧемпМира#2

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