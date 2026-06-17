Сенсация от Испании, блёклая Бразилия и другие матчи ЧМ. Стрим Чемпионата — ЧемпМира#2

Чемпионат мира: обсуждаем матчи Бразилии, Германии, Испании и Нидерландов в прямом эфире. Теперь Марокко — это Бразилия? Тренера сборной Туниса уволили после первой игры — впервые в истории мундиаля. Исторический старт Кюрасао со слезами Адвоката. Япония забивает головой. Испания не забивает Кабо-Верде. Мощно?

В гости к Мише Рождественскому и Максиму Пахомову пришёл капитан воронежского «Факела» Равиль Нетфуллин.

ЧМ-26: сенсация от ИСПАНИИ, блёклая БРАЗИЛИЯ. ЧемпМира#2