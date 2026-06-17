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Врач «Локомотива»: Лукас Вера в хорошей форме, отпуск провёл осознанно

Врач «Локомотива»: Лукас Вера в хорошей форме, отпуск провёл осознанно
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный высказался о полузащитнике команды Лукасе Вере. По словам специалиста, хавбек прибыл в расположение клуба после отпуска в неплохой форме. В прошлом сезоне «Локомотив» стал третьим в Мир РПЛ, чемпионат выиграл «Зенит».

«Форма Лукаса Веры сейчас кардинально отличается от той, в которой он приехал в «Локомотив». Измерение жировой и функциональные тесты показали, что Лукас данный отпуск провёл гораздо осознаннее, готов лучше. Даже несмотря на долгий перелёт перед медосмотром, Вера в хорошей форме», — передаёт слова Калюжного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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