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У Ямаля высокий риск рецидива. Врачи рекомендуют ограничить его игровые минуты

У Ямаля высокий риск рецидива. Врачи рекомендуют ограничить его игровые минуты
Ламин Ямаль
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Медицинский штаб сборной Испании предупредил о высоком риске рецидива травмы у вингера Ламина Ямаля. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кабо-Верде (0:0) футболист провёл на поле 20 минут, выйдя на замену на 70-й минуте, однако врачи рекомендовали дать ему как можно меньше игрового времени, сообщает Cadena SER.

По информации источника, существовала рекомендация минимизировать нагрузку на игрока, не восстанавливавшегося после мышечного повреждения с 22 апреля. Однако по ходу встречи Ямалю пришлось сыграть больше запланированного, из-за чего между тренерским штабом Луиса де ла Фуэнте и медицинской службой шли постоянные консультации. Отмечается, что речь идёт не о болевых ощущениях, а именно о риске повторного повреждения.

Ямаль намерен принять участие в следующем матче с командой Саудовской Аравии, который состоится 21 июня. Окончательное решение о его игровом времени будет принято с учётом медицинских показаний.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
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