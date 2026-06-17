У Ямаля высокий риск рецидива. Врачи рекомендуют ограничить его игровые минуты

Медицинский штаб сборной Испании предупредил о высоком риске рецидива травмы у вингера Ламина Ямаля. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Кабо-Верде (0:0) футболист провёл на поле 20 минут, выйдя на замену на 70-й минуте, однако врачи рекомендовали дать ему как можно меньше игрового времени, сообщает Cadena SER.

По информации источника, существовала рекомендация минимизировать нагрузку на игрока, не восстанавливавшегося после мышечного повреждения с 22 апреля. Однако по ходу встречи Ямалю пришлось сыграть больше запланированного, из-за чего между тренерским штабом Луиса де ла Фуэнте и медицинской службой шли постоянные консультации. Отмечается, что речь идёт не о болевых ощущениях, а именно о риске повторного повреждения.

Ямаль намерен принять участие в следующем матче с командой Саудовской Аравии, который состоится 21 июня. Окончательное решение о его игровом времени будет принято с учётом медицинских показаний.